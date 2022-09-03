غلق 3 صيدليات وتحرير 43 محضر مخالفة فى حملة مكبرة بحى غرب الإسكندرية

شن حى غرب الإسكندرية، حملة مكبرة للتفتيش على المحال التجارية والمطاعم والصيدليات، وأسفرت الحملة عن غلق 3 صيدليات وتحرير 43 محضر تموين وصحة ورصد بيئى والتحفظ على 23 إشغالا متنوعا، بالإضافة إلى تحصيل غرامات فورية من المخالفين.

يأتى ذلك بناء على تعليمات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، وتكليفات المهندسة سحر شعبان رئيس حى غرب وفى إطار الاهتمام بصحة وسلامة المواطنين ومراقبة الأسواق وعدم رفع الأسعار.

وتم تنفيذ حملة مكبرة للتفتيش على المحال التجارية والمطاعم والصيدليات بمنطقة مينا البصل بشوارع الإسناوى، الشيخ البشرى، أم السلطان، القفال وتم فيها ازالة ورفع كافة الإشغالات والمفروشات والتعديات، وقد أسفرت الحملة عن قيام مندوب الصحة بأخذ عينات من الجبن الجافة والزبادى لعمل تحليلات بمعامل الصحة وغلق 3 صيدليات لعدم وجود صيدلى وتحرير 43 محضر وهم : 7 محاضر أمن صناعى، 6 محاضر صحة، 7 محاضر تموين، 6 محاضر رصد بيئى حى، 7 محاضر شئون بيئة حى، 6 محاضر قوى عاملة، 5 محاضر رصد بيئى محافظة وتم المرور على عدد 5 صيدليات وتم التحفظ على 23 إشغالا متنوعا وتحصيل غرامة فورية، وفى السياق ذاته تم إزالة كافة الاعلانات المخالفة بدون ترخيص.

جاء ذلك بوجود سكرتير عام الحى والمتابعة الميدانية وإشغال الطريق والرقابة والرصد البيئى وشئون البيئة ورخص المحلات بالحى والصحة والطب البيطرى والأمن الصناعى والتموين والتفتيش الصيدلى والرصد البيئى بالمحافظة وجهاز حماية المستهلك والصرف الصحى.

من جهة أخرى بناء على تكليفات المهندسة سحر شعبان رئيس حى غرب برفع كفاءة النظافة بنطاق الحى والاستجابة الفورية لأى شكوى تخص المواطنين، قامت إدارة الرصد البيئى بالحى بأعمال رفع 30 طن مخلفات رديم وأتربة من كل من الصدرية، ومدرسة راغب الرسمية، كما تم رفع 5 أطنان مخلفات تقليم الأشجار من كل من حديقه جمعية المواساة الخيرية وحديقة مصر للبترول ومدرسة ناصر.