غدا.. انطلاق مشروع المكتبة المتنقلة بقرى حياة كريمة في البحيرة

البحيرة - ناصر جودة

تنطلق غدأ الأحد فاعليات مشروع المكتبة المتنقلة التى تنظمها مكتبة مصر العامة بالبحيرة بالمناطق الريفية النائية والعشوائية بقرى حياة كريمة والتى تستمر من 4 سبتمبر وحتى 12 سبتمبر الجاري .

وقال أحمد الهواش مدير مكتبة مصر العامة بدمنهور ان هذا المشروع يهدف إلى إثراء الحركة الثقافية من خلال التجول بعدد من الأماكن العامة والقرى والنجوع التى تفتقد الى وجود المكتبات بالمحافظة لإتاحة كم متنوع من الكتب والمجلات والأفلام التعليمية والعديد من الأنشطة التى تشجع النشء على القراءة والاطلاع ، مشيرا إلى تنوع تلك الفاعليات الثقافية بداية من جلسات الحكي وورش الأشغال الفنية و اليدوية و السينما الصغيرة ومسرح العرائس نهاية بالمسابقات الثقافية والألعاب الجماعية التفاعلية وغيرها من الأنشطة بالتعاون مع فرع ثقافة البحيرة.