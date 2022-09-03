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زى النهاردة.. الجنايات تحيل أوراق متهم بقضية خلية الزيتون إلى المفتي

السبت، 03 سبتمبر 2022 06:03 م
زى النهاردة.. الجنايات تحيل أوراق متهم بقضية خلية الزيتون إلى المفتي المستشار حسن فريد رئيس المحكمة ـ أرشيفية
كتب إيهاب المهندس

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زى النهاردة من 6 سنوات، يوم 3 سبتمبر 2016، أحالت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، أوراق المتهم محمد فهيم إلى فضيلة المفتى، فى جلسة إعادة محاكمة 25 متهما بقضية خلية الزيتون الإرهابية.
 
 
كان تشكيل الدائرة وقت صدور الحكم، برئاسة المستشار حسن فريد، وعضوية المستشارين عصام أبو العلى، وفتحى الروينى، وسكرتارية أيمن القاضى ووليد رشاد.
 
ويواجه 25 متهما فى القضية تهم تأسيس جماعة إرهابية استهدفت الأقباط والسائحين الأجانب فى مصر، ورصد خطوط البترول وتحركات السفن فى قناة السويس للاعتداء عليها، وصناعة دوائر كهربائية لاستخدامها فى أعمال عنف داخل البلاد، وقتل 4 أقباط والشروع فى قتل 2 آخرين، داخل محل بيع مصوغات ذهبية بحى الزيتون.
 
 

خليه الزيتون خليه ارهابيه

الجنايات

المستشار حسن فريد



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