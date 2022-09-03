رسالة مجهولة وجدها طبيب قبل فقدان ابنته وإصابة أسرته بحادث قطار الصالحية

الشرقية - إيمان مهنى

كلمات باللغة الإنجليزية مزينة بفراشات، وجدها الدكتور علاء عبد السلام استشاري الجراحة بالشرقية، كأن القدر يبعث له رسالة بأن هناك محنة تنتظر الأسرة التي كانت ضمن ضحايا حادث قطار الصالحية.

البداية كانت قبل الحادث الأليم بـ48 ساعة، نشر الطبيب عبر صفحته الشخصية علي الفيس بوك، أنه وجد هذه الرسالة في حقيبته تحمل كلمات باللغة الإنجليزية مزينة بفراشات، والتي علق عليها قائلا: "وجدتها فى حقيبتي لا أعلم من كتبها ولم أبحث ولكنى أعلم محبتهم جميعا أسرتى الرائعة أحبكم جميعا"، معربا عن محبته لأسرته الصغيرة .

ليأتي يوم الجمعة بعد أقل من 48 ساعة، ليودع الأب الأم والأبناء الخمسة والذين كانوا متجهين بصحبة أقاربهم من ناحية الأم لقضاء يوم مصيف بمدينة الإسماعيلية، وتقع الفاجعة بعد أقل من نصف ساعة، هو اصطدام ميكروباص الذي يقلهم بقطار الصالحية ناحية مدخل كفر الحاج عمر، ليسفر عن وفاة نجلته الكبري روان طالبة الطب وتصاب الأم والأبناء بكسور متعددة .

وهرع الطبيب علاء عبد السلام استشاري الجراحة إلي المستشفي بعد تلقي إشارة من غرفة الطوارئ باستدعاء الأطقم الطبية لوقوع تصادم ميكروباص بقطار، ليجد الصدمة نجلته الكبري جثة وزوجته عبير السيد والأبناء إيمان وأية ونورا وأحمد مصابين، وكذلك الخالات وأبناءهم ووفاة الخال عبدالمنعم السيد ونجل خالتهم محمود حسن شعبان .

وأكد الأطباء بمستشفي فاقوس ، لـ " اليوم السابع "، أن زميلهم تعرض لصدمة فور استقبال الضحايا ولكنه تماسك علي الفور وشارك معنا في العمليات اللازمة لإنقاذ المصابين، ومتابعة الحالة الطبية لهم .

كانت استقبلت مستشفي فاقوس العام، بمحافظة الشرقية، مصابي حادث تصادم ميكروباص بقطار الصالحية، وهم " ليلي محمد احمد " 50 سنة، وعبير السيد أحمد 35 سنة وشقيقيها ايمن 46 سنة وشيرين 45 سنة، والحفيدة ليلي عبدالمنعم السيد 6 سنوات، والمصابة إيمان علاء عبدالسلام 20 سنة وأشقاءها "أحمد 12 سنة ، نورا 10 سنوات ، اية 20 سنه " و جميعهم من مركز فاقوس .

كما تحفظ مشرحة مستشفي علي جثث المتوفين تحت تصرف النيابة وهم عبدالمنعم السيد 38 سنة، روان علاء عبدالسلام 18 سنة، محمود حسن شعبان 20 سنة .

وتابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية مع الدكتور خالد فوزى مدير مديرية الصحة الحالة الصحية لمصابي حادث اصطدام قطار رقم 175 خط أبو كبير/ فاقوس / الصالحية بميكروباص يقل 14 راكبا أثناء عبوره بالمخالفة من طريق غير مخصص لعبور السيارات وذلك أمام قرية أكياد البحرية بمركز فاقوس، أسفر عن وفاة 3 حالات وإصابة 10 آخرين تم نقلهم لمستشفي فاقوس المركزي لتلقي العلاج اللازم لهم.



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