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رئيس مدينة أبوقرقاص: تشكيل لجان لحصر الشوارع لتنفيذ أعمال وصلات المياه

السبت، 03 سبتمبر 2022 02:11 م
رئيس مدينة أبوقرقاص: تشكيل لجان لحصر الشوارع لتنفيذ أعمال وصلات المياه محافظة المنيا
المنيا-حسن عبد الغفار

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قال اللواء محمد عزت رئيس مركز ومدينة أبوقرقاص، أنه تم  تشكيل لجان فرعية برئاسته تضم في عضويتها، ممثلي كلا من "الهيئة القومية لمياه الشرب والغاز الطبيعي والاتصالات"، على أن تقوم تلك اللجان بعمل حصر شامل ومدقق لكافة الشوارع، لسرعة تنفيذ أعمال وصلات المياه المنزلية لها.

وأضاف  رئيس المركز قائلا: أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو قرقاص تعمل على قدم وساق من أجل تنفيذ تكليفات القيادة السياسية، بسرعة الانتهاء من توصيل كافة الخدمات والمرافق الأساسية من (مياه شرب وصرف صحي، وغاز واتصالات) بالقرى المستهدفة من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والتي أطلقها  الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتطوير قرى الريف المصري، من خلال توصيل كافة الخدمات والمرافق للمواطنين، لضمان حياة كريمة للمواطن المصري.

جاء ذلك  خلال الاجتماع، الذى عقده رئيس المركز لمناقشة نسب التنفيذ ومعدلات الأداء للمشروعات بالقرى المدرجة، في تلك القطاعات، مشيرا إلى أنه يتابع بصفة دورية ومستمرة معدلات تنفيذ المشروعات ميدانيا من خلال عدد من الجولات التفقدية للمشروعات الجاري تنفيذها، ووجه بتنسيق الاعمال بين القطاعات لإنهاء كافة الخدمات.

وكلف رئيس المركز رؤساء الوحدات القروية  بمتابعة معدلات التنفيذ بتلك القري، وإفادتة بكافة المستجدات، مؤكداً على ضرورة تكاتف جميع الجهات لإزالة كافة المعوقات من أجل تحقيق المستهدف، وهو حياة كريمة لكافة المواطنين.


مبادرة حياة كريمة

ابوقرقاص

اخبار المنيا

محافظة المنيا

حياة كريمة



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