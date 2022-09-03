اليوم السابع
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السبت، 03 سبتمبر 2022 04:31 م
أكرم القصاص
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رئيس الوزراء الصومالي يدين هجوما إرهابيا لميليشيا "الشباب" بإقليم هيران

السبت، 03 سبتمبر 2022 04:03 م
رئيس الوزراء الصومالي يدين هجوما إرهابيا لميليشيا "الشباب" بإقليم هيران رئيس الوزراء الصومالي حمزة عبدي
أ ش أ

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أدان رئيس الوزراء الصومالي حمزة عبدي بري بشدة الهجوم الإرهابي الذي نفذته عناصر الشباب المتشددة ضد السكان المحليين بإقليم هيران بوسط البلاد، مما أسفر عن مقتل وإصابة مدنيين أبرياء، وإحراق 7 سيارات وممتلكاتهم.

وقال بري - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الصومالية اليوم السبت "إن هذه الأفعال من تصفية السكان المحليين، منافية للإسلام الحنيف، وممارسات سيئة، وعلامة على العداء والكراهية التي اعتادت عليه مليشيات الشباب الإرهابية".

وأعرب بري عن تعازيه للشعب الصومالي، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.

 


رئيس الوزراء الصومالي

حركة الشباب

الصومال

اخبار الصومال

إ قليم هيران



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