حياة كريمة.. الكشف الطبى على 2500 مواطن بالمجان فى أسوان

أسوان - عبد الله صلاح

نظمت مديرية الشئون الصحية بأسوان، قافلة طبية للكشف المجانى بمنطقة الكرابلة بمركز إدفو، وقرية العلاقى بمركز نصر النوبة وذلك ضمن المحور الصحى بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وأكد الدكتور إيهاب عماد حنفى، وكيل وزارة الصحة، أنه تم تنظيم هذه القوافل الطبية على مدار يومين فى كل منطقة وقرية والتى شملت مختلف التخصصات الطبية والعلاجية والتوعية.

وأشار، إلى أنه تم إجراء الكشف الطبى على 2500 مواطن ومواطنة مجاناً ، وتقديم مختلف الخدمات العلاجية للمواطنين فى عدد من التخصصات الطبية ، بالإضافة لعمل التحاليل الطبية ، وصرف الأدوية المجانية أيضاً ، مع عقد ندوات توعية للأهالى تحت إشراف الدكتور طارق صبح منسق القوافل العلاجية المتنقلة بالمديرية.

يأتى ذلك ضمن جهود متواصلة تبذلها الجهات المختصة لتنفيذ المحاور التنموية لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " التطوير الشامل للريف المصرى .. حياة كريمة " لتحسين مستوى معيشة المواطنين وتقديم كافة الخدمات بجودة عالية فى المناطق النائية والمحرومة.