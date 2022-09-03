الرئيسية أخبار عاجلة حصاد الوزارت.. التعليم: تظلمات الثانوية دور ثان متاحة لمن رسب بالامتحان السبت، 03 سبتمبر 2022 05:00 م وزارة التربية والتعليم إعداد ــ سيد الخلفاوى مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء شهدت دواوين الوزارات، اليوم ، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم: برقم الجلوس.. اعرف نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022 الأرصاد: طقس اليوم حار نهارا على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 33 درجة التعليم: تظلمات الثانوية العامة دور ثان متاحة لمن رسب فى الامتحان تنسيق المرحلة الثالثة 2022.. ما أماكن الحصول على خدمة التنسيق الإلكترونى؟ تنسيق المرحلة الثالثة 2022.. ننشر رابط موقع التنسيق لتسجيل الرغبات الإسكان: طرح محال وصيدليات للبيع بالمزاد العلنى بمدينة القاهرة الجديدة تنسيق المرحلة الثالثة 2022.. معامل جامعة القاهرة تواصل استقبال الطلاب تنسيق المرحلة الثالثة 2022.. اعرف قائمة الأماكن الشاغرة لطلاب الشعبة العلمية غدا ارتفاع طفيف بالحرارة وطقس حار نهارا معتدل ليلا والعظمى بالقاهرة 34 درجة التعليم العالى: إطلاق تنسيق الدبلومات الفنية وإتاحته خلال الأسبوع الجارى وزير التعليم العالى: منظومة جديدة لتحقيق التكامل بين المستشفيات الجامعية والصحة التعليم العالى: ندرس وضع نظام موحد لتنسيق القبول بالجامعات الخاصة والأهلية معهد الفلك: هزة أرضية على بعد 135 كم بقوة 3.72 ريختر جنوب شرق مطروح وزير الأوقاف: الاجتهاد له ضوابط ويحتاج لتأهيل وليس كل واعظ فقيها.. صور وزير الأوقاف: جار مراجعة الأبحاث المشاركة بمؤتمر الأعلى للشئون الإسلامية التعليم العالى: تشكيل برامج للجامعات وفقا للاحتياجات الخاصة بسوق العمل وزير التعليم العالى: دورات تدريبية لأعضاء هيئة التدريس لإدخال الابتكار بمنظومة التعليم الزراعة تعلن تجديد اعتماد المعمل المركزى لفحص البذور من المنظمة الدولية ISTA التموين تعلن طرح مناقصة جديدة لتوريد زيت الطعام لطرحه على البطاقات وزيرة التضامن: إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتطوع قبل نهاية الشهر الجارى.. صور اخبار مصر اخبار مصرية اخبار مصر اليوم اهم الاخبار الموضوعات المتعلقة حصاد الوزارات.. "التضامن" تصرف مساعدات عاجلة لأسر ضحايا ومصابى حادث فاقوس الجمعة، 02 سبتمبر 2022 05:28 م تعرف على حصاد وزارة القوى العاملة فى أسبوع الجمعة، 02 سبتمبر 2022 04:00 م حصاد الوزارات.. وزير التربية والتعليم يعتمد نتيجة الدور الثانى للثانوية العامة بنسبة 88.7% الخميس، 01 سبتمبر 2022 05:00 م حصاد الوزارات.. التموين: تخفيضات معرض أهلا مدارس تصل إلى 50% بمشاركة 200 شركة الأربعاء، 31 أغسطس 2022 05:00 م حصاد الوزارات.. الصحة تحدد أعمار الأطفال بالتطعيمات بلقاح الالتهاب الكبدى "بى" الثلاثاء، 30 أغسطس 2022 05:00 م حصاد الوزارات.. وزير الصحة يوجه بسرعة إنجاز مشروعات المنشآت الصحية الإثنين، 29 أغسطس 2022 05:00 م حصاد الوزارات.. صادرات مصر الزراعية تتجاوز 4.4 مليون طن هذا العام الجمعة، 26 أغسطس 2022 05:36 م مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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