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أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية تعيين مدير عام جديد للوثائق والأمن الخارجى، وأوضحت الوزارة - في بيان صحفى اليوم /السبت/ - أن رئيس أركان الجيش الجزائرى الفريق أول السعيد شنقريحة، أشرف باسم الرئيس الجزائري، القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع عبد المجيد تبون، على تنصيب اللواء مهنى جبار مديرا عاما للوثائق والأمن الخارجي، خلفا للواء عبد الغاني راشدي.