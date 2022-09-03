تعرف على 10 آثار بيئية لمجمع المخلفات في العاشر من رمضان

كتبت منال العيسوي

رصدت دراسة تقييم الأثر البيئي والاجتماعى، الصادرة عن مشروع أكبر مجمع للإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة، عددا من الآثار السلبية والإيجابية أثناء مرحلة الإنشاء، الذى تنفذه وزارة التنمية المحلية بتمويل من البنك الدولى وإشراف وزارة البيئة.

خلال هذا التقرير، نرصد 10 آثار بيئية متوقعة للمشروع، طبقا لدراسة تقييم الأثر البيئي والاجتماعى، التى نفذتها الشركة الاستشارية للمشروع، وتم عرضها خلال جلسة تشاور، وحصلت اليوم السابع على نسخة منها.

1- تتضمن تقرير الدراسة، أنه من المخاطر والآثار السلبية الرئيسية المتوقعة للمشروع خلال مرحلة الإنشاء، وجود انبعاثات الغبار خلال مرحلة البناء بسبب الأنشطة في الموقع سواء لإعداد الموقع، الحفر، مؤكدة أنه يمكن تخفيفها من قبل مشرف الصحة والسلامة والبيئة المعين، الذي يضمن الرش المنتظم للمياه على أكوام المواد القابلة للتطاير، وفرض حدود السرعة على الطرق غير الممهدة، لتكون أقل من 35 كم / ساعة.

2-كما حددت الدراسة أيضا، أنه من الآثار البيئية المتوقعة، وجود الضوضاء الناشئة عن أنشطة البناء مثل الأشغال المدنية والمنشآت، والتي يمكن تخفيفها من خلال تزويد العاملين في مجالات الأنشطة ذات مستويات الضوضاء العالية بسدادات أذن وتجنب أعمال البناء في المساء.

3-كما أكدت دراسة تقييم الأثر البيئي، وجود التأثير على التربة والجيولوجيا والهيدرولوجيا، والتي يمكن تحقيقها من خلال قصر مركبات البناء على مناطق محددة والجدولة لتجنب فترات هطول الأمطار الغزيرة.

4- وأشارت الدراسة إلى أنه من الآثار المتوقعة أيضا، تولد المخلفات الصلبة الناتجة عن أنشطة البناء ، والتي يمكن تحقيقها من خلال تغطية المخلفات واستخدام شاحنات مناسبة لنقل المخلفات دون تحميل الشاحنات بكميات كبيرة من المخلفات.

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‏ 5-وجاء خطر الصحة والسلامة المهنية والذي يمكن تحقيقه من خلال ضمان الدفع المنتظم وفقا للقوانين الوطنية ، بالإضافة إلى ضمان فترات راحة كافية في الأسبوع والعطلة السنوية والإجازة المرضية وإجازة الأمومة والأسرة .

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‏6- المخاطر على صحة المجتمع وسلامته وأمنه ، والتي يمكن تخفيفها من خلال تبادل المعلومات المتعلقة بصحة وسلامة المجتمع بشكل منتظم، وفقا لخطة مشاركة أصحاب المصلحة وتحضير حملات التوعية بالتعاون مع المنظمات المجتمعية.

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‏7- زيادة حجم الحركة من وإلى الموقع لنقل مواد البناء والعمال ، والتي يمكن تخفيفها من خلال حظر القيادة غير المنضبطة على الطرق الوعرة وتجنب أعمال البناء في أوقات الذروة المرورية كلما أمكن ذلك .

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‏ 8-و عن مخاطر الكوارث الطبيعية ، أكدت الدراسة أنه يمكن تخفيفها من خلال إجراء تدريب لجميع الموظفين على استخدام خطة الاستعداد والاستجابة للطوارئ للاستجابة لمخاطر الكوارث الطبيعية المحتملة .

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‏ 9-وأشارت الدراسة إلى خطر عمالة الأطفال ، والتي يمكن تحفيفها من خلال وضع خطة مراقبة تتضمن نظام حفظ السجلات لنسخ هويات العمال وأوراق الحضور اليومية ، وكذلك تطوير شروط الخدمة والعقود وشروط التوظيف للمقاولين الذين يمنعون توظيف القاصرين .

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‏ 10- واخيرا قالت الدراسة أن تدفق العمالة المؤقتة ، يمكن تحفيفها من خلال تطبيق المتطلبات الكاملة المتعلقة بتشغيل آلية التظلم بما في ذلك القنوات المجهولة، وخطر العنف القائم على النوع الاجتماعي ، والتي يمكن تخفيفها من خلال تدريب جميع العاملين على قواعد السلوك وتطبيق العقوبات على الذين ينتهكونها، وخطر الاصابة بكوفيد -19 ، والذي يمكن تخفيفه من خلال اعداد خطة ادارة كوفيد -19 والأمراض المعدية الأخرى .

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‏تضمن الآثار الايجابية الرئيسية المتوقعة للمشروع خلال مرحلة الانشاء تحسين الظروف المعيشية لعدد من الأفراد من خلال خلق وظائف جديدة اد البناء اللازمة.