تسليم 134 كيلو فواكه لدار أيتام صادرتها حملة إشغالات في بورسعيد

بورسعيد - محمد عزام

سلم حي الجنوب بمحافظة بورسعيد، اليوم السبت، 134 كيلو فواكه إلى دار الأيتام التابعة لجمعية كفالة اليتيم، عقب مصادرتها من الباعة خلال حملة إشغالات نطاق الحي.

وأشار أحمد زغلف، رئيس حي الجنوب، إلى أنه جرى إرسال جميع المضبوطات التي جرى مصادرتها أثناء حملات الإشغالات التي شنها الحي اليوم إلى دار الأيتام، حيث جرى مصادرة إشغالات تقع على نهر الطريق وإرسالها إلى دار الأيتام وتحرير إيصال لها بذلك.

وأوضح أن الفواكة التي جرى إرسالها إلى دار الأيتام هي: "49 كيلو مانجو، و16 كيلو بلح أسود، و14 كيلو عنب، و20 كيلو كمثرى، و10 كيلو بلح أصفر، و25 كيلو تين".