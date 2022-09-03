تحرير 12 محضر لعدد من المخابز والمحال التجارية بمركز البدارى بأسيوط

أسيوط- هيثم البدرى

تمكنت حملة تموينية مكبرة من مديرية التموين بأسيوط، بالاشتراك مع مباحث التموين من تحرير 12 محضر تموينية، حيث تم ضبط كميات من الدقيق المدعم، وتحرير محضرين كما تم تحرير 2 محضر تمويني لمحال تجارية لحوزتها مواد غذائية منتهية الصلاحية.

كما تم ضبط 2 محضر لمستودعات بوتاجاز وتحرير 5 محاضر لمخابز تموينية مخالفة للقانون، وتحرير المحاضر للمخالفين والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

وأوضح المهندس محمد إسماعيل وكيل وزارة التموين بأسيوط، أن المديرية بالاشتراك مع مباحث التموين، والطب البيطرى والصحة فى حملات مستمرة على مستوى المحافظة للتصدى لجشع التجار وخاصة المحال التجارية والمخابز والمستودعات والتصدى للمخالفين بشدة، ولاتهاون ولاتستر عليهم وتحويل المخالفين للنيابة العامة والجهات الرقابية