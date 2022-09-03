تايمز: وقف "نورد ستريم 1" سيثير مزيد من الاضطرابات فى سوق الطاقة

كتبت ريم عبد الحميد

قالت صحيفة التايمز البريطانية إن روسيا قد صعدت حرب الطاقة مع أوروبا الليلة الماضية، وعلقت إلى أجل غير مسمى إمدادات الغاز عبر خط أنابيب نورد ستريت، وهو خط أساسى للغرب.

وذهبت الصحيفة إلى القول بأن إلغاء موسكو الموعد النهائى لإعادة فتح خط أنابيب نورد ستريم 1، هى خطوة من المرجح أن تثير مزيد من الاضطرابات فى أسواق الطاقة.

وقالت شركة جازبروم الروسية الحكومية التى تدير الخط إنها وجدت خللا أثناء الصيانة، لكنها لم تحدد ما يشير إلى موعد استئناف الإمداد.

وكان وزراء مالية مجموعة السبع قد اتفقوا الجمعة على وضع حد أقصى لسعر النفط من روسيا، فى محاولة لخفض عائدات البلاد، والتى تستخدم للمساعدة فى تمويل الحرب فى أوكرانيا.

وقالت تايمز إنه على الرغم من أن بريطانيا لا تعتمد على نورد ستريم 1 للحصول على الغاز، إلا أن وقف الخط سيؤدى على الأرجح إلى رفع تكلفة الغاز بالجملة، وهو ما كان وراء الارتفاع المتصاعد فى أسعار الطاقة.

وتابعت الصحيفة قائلة إن التعليق سيؤدى أيضا إلى زيادة الضغط على ليز تروس لو أصبحت رئيسة للوزراء فى بريطانيا فى الوقت الذى تحاول فيه وضع حزمة مساعدات لمواجهة أزمة تكاليف المعيشة على خلفية تدهور الأوضاع المالية للحكومة.

وقد حذر الخبراء من أن النقص الحاد فى الطاقة فى فصل الشتاء قد يؤدى إلى انهيار سوق الكهرباء المترابط فى أوروبا، والذى تعتمد عليه بريطانيا، حيث تحاول البلدان الحفاظ على الكهرباء فى أوقات ذروة الطلب. وقد يزيد هذا من فرص تقنين الطاقة، وهو الأمر الذى تعهدت تروس بتجنبه.

وكان نورد ستريم 1 الذى يجرى تحت خط البلطيق لتزويد ألمانيا ودول أخرى بالغاز، قد توقف فى الأساس لثلاثة أيام لإجراء عملية الصيانة، بعد تشغيله بنسبة 20% بسبب نزاع حول توربين مفقود. لكن شركة جازبروم قالت إن خط الأنابيب غير آمن بسبب تسرب النفط فى محطة ضغط فى بورتوفايا بالقرب من سان بطرسبرج.