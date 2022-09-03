بحوزتها 42 جنيه ذهب.. ضبط لصة تسرق المجوهرات بأسلوب الاستبدال بالقاهرة

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

نجحت أجهزة الأمن بالقاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مدير الأمن في ضبط تشكيل عصابى تخصص فى تقليد المصوغات والعملات الذهبية للنصب على المواطنين فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المعادى بمديرية أمن القاهرة من مالك محل مصوغات بدائرة القسم بقيام (إحدى السيدات - مقيمة بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة) بمحاولتها إستبدال (3 جنيهاً ذهبية " مزيفة " بمصوغات ذهبية عبارة عن " خاتم ذهب ، غويشة ").

بالإنتقال والفحص بإشراف اللواء محمد عبد الله مدير المباحث تبين قيام المذكورة بالإشتراك مع أربعة أشخاص آخرين بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى النصب على محال الذهب من خلال استبدال جنيهات ذهبية مزيفة بمشغولات ذهبية سليمة.

تمكنت الأجهزة الأمنية بإشراف اللواء علاء بشندي من ضبط المتهمين، وبمواجهتهم أيدوا ما جاء بأقوال المتهمة الأولى .. كما تم بإرشادهم ضبط (42 جنيه ذهب مزيفين غير مغلفين - كمية من المشغولات الذهبية المقلدة - 56 جرام ذهب - 21 علبة بلاستيكية فارغة معدة للتعبئة - 4 فواتير خالية البيانات منسوب صدورها لمحلات مشغولات ذهبية "مختلفة " - 6 مكبس مختلف الأشكال لصب العملات والمشغولات الذهبية - 23 جنية ذهب مزيفين مغلفين ومطبوع عليها إحدى الماركات جاهزة للبيع - 67 سبيكة "مزيفين" غير مغلفين وآخرى مزيفة مغلفة جاهزة للبيع - مبلغ مالى)، وبمواجهتهم أقر أحد المتهمين بقيامه بتزييف الجنيهات الذهبية بالورشة ملكه بمساعدة إثنين من المتهمين وقيام المتهمتان الآخرتين ببيعها بمحلات الذهب مقابل مبالغ مالية.

وبتطوير مناقشتهم إعترفوا بارتكاب 5 وقائع نصب بذات الأسلوب، وأقروا بإنفاقهم المبالغ المالية من متحصلات وقائع النصب على متطلباتهم الشخصية فتم إتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهمين.