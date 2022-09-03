اليوم.. بدء استقبال أوراق الطلاب الملتحقين فى جامعة الإسكندرية الأهلية

الإسكندرية اسماء على بدر

أعلنت جامعة الإسكندرية الأهلية، بدء استقبال أوراق الطلاب المقبولين بجامعة الإسكندرية الأهلية، اليوم السبت، بمقر كلية الدراسات الاقتصادية جامعة الإسكندرية، وتستمر حتى الخميس 8 سبتمبر.

كما طالبت الجامعة الطلاب المقبولين بسداد مبلغ 10 آلاف جنيه لصالح جامعة الأسكندرية عن طريق منافذ التحصيل الإلكترونية أو من خلال منافذ التحصيل بمبنى كلية الدراسات الاقتصادية الدور الأول مركز التطوير الوظيفى (CDC) سموحة ( بالفيزا) ويتم إرفاق إيصال السداد مع الأوراق المقدمة على أن يتم استكمال باقى المصروفات الدراسية للفصل الدراسى الأول خلال الفترة من 10/9/2022 وحتى 25/09/2022.

ونوهت أنه لا يعتبر الطالب مقيدا بالكلية إلا إذا قام باستيفاء الإجراءات التالية، ملئ طلب الالتحاق، إيصال سداد المصروفات الدراسية المقررة، تحديد المعاملة التجنيدية للطلاب الذكور.

كما طالبت الطلاب الالتزام بمواعيد الأيام المخصصة للكليات وهى كالآتي:

-السبت 3/9/2022 والأحد 4/9/2022

كلية الطب، وكلية الحاسبات وعلوم البيانات

-الإثنين 5/9/2022 والثلاثاء 6/9/2022

كلية طب الاسنان، وكلية الصيدلة

- الأربعاء 7/9/2022 والخميس 8/9/2022

كلية الهندسة، وكلية العلوم