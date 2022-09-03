المتهمون بالتشاجر وإطلاق أعيرة نارية يكشفون سبب الخلاف في منشأة القناطر

كتب بهجت أبو ضيف

اعترف المتهمون بالتشاجر وإطلاق أعيرة نارية، في إحدى قرى منشأة القناطر، أمام رجال المباحث عقب القبض عليهم، أن سبب تشاجرهم خلافات الجيرة ولهو الأطفال، حيث تطور الخلاف بين الطرفين البالغ عددهم 6 أشخاص، وتبادلوا الاعتداء، وخلال المشاجرة أطلق أحدهم أعيرة نارية من بندقية خرطوش، أصابت أحد المتشاجرين، بالإضافة إلى إصابة طفل، وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وتحفظ رجال المباحث على السلاح الناري المستخدم في إطلاق النار، و3 طلقات، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد نشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص فى منشأة القناطر، انتقل على الفور رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن مشاجرة نشبت بين 6 أشخاص بسبب خلافات الجيرة، مما أسفر عن إصابة 3 أشخاص بجروح ورش خرطوش.

بمواجهة المتهمين عقب القبض عليهم، اعترفوا أن سبب نشوب المشاجرة خلافات الجيرة بينهم، وأن أحد المتهمين أطلق أعيرة نارية من سلاح نارى خرطوش، مما أدى لإصابة شخصين، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.