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"الكهرباء": الانتهاء من تركيب 1.1 مليون عداد كودى للمناطق المخالفة

السبت، 03 سبتمبر 2022 04:30 ص
"الكهرباء": الانتهاء من تركيب 1.1 مليون عداد كودى للمناطق المخالفة الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء
كتبت رحمة رمضان

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أكد الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية انتهت من تنفيذ طلبات التحول من المحاسبة بنظام الممارسة إلى تركيب العدادات الكودية مسبوقة الدفع لحوالى مليون و100 ألف مواطن حتى الآن.
 
وقال حمزة فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إنه تم إجراء ما يقرب من مليون و700 ألف معاينة لطلبات التحول من المحاسبة بنظام الممارسة إلى تركيب العدادات الكودية مسبوقة الدفع بالمبانى المخالفة حتى الآن.
 
وأضاف حمزة أن جمالي عدد طلبات التحول من المحاسبة بنظام الممارسة إلى تركيب العدادات الكودية بلغت 2 مليون و400 ألف طلب حتى الآن، لافتا إلى أن إجمالى ما تم تركيبه حتى الآن بلغ مليون و100 ألف عداد كودى.

الكهرباء

الطاقة المتجددة

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