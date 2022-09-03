الجمهوريون بالكونجرس يطالبون فيس بوك بسجل منشورات فساد هانتر بايدن

كتبت: نهال أبو السعود

يسعى الجمهوريون فى مجلس النواب الامريكى لإرغام مارك زوكربيرج ، الرئيس التنفيذى لشركة ميتا، على تسليم ‏مجموعة من السجلات المتعلقة بتعامل الشركة مع مقالة نيويورك بوست 2020 التى تحتوى على ‏مزاعم حول فساد هانتر بايدن نجل الرئيس الأمريكي.‏

وفى رسالة إلى زوكربيرج ، قال 35 مشرعًا من الحزب الجمهورى إن مؤسس فيس بوك عليه توفير ‏وحفظ جميع السجلات والمواد الحالية والمستقبلية التى تحتفظ بها ميتا والتى تُظهر مكتب ‏التحقيقات ألفيدرإلى وهو يخاطب تقرير نيويورك بوست ؛ التى تتعلق بتحذيرات الوكالة بشأن ‏معلومات مضللة عن الآنتخابات ؛ والتى تحدد إجراءات المنصة ردًا على ذلك.‏

وأضافت الرسالة أن زوكربيرج يجب أن يفعل الشيء نفسه مع أى اتصالات مع اللجنة الوطنية ‏للحزب الديمقراطى حول مقال نيويورك بوست.‏

وكتب المشرعون: "إن الرقابة التى تقودها الحكومة وتنفذها شركات التكنولوجيا الكبرى تكبح حرية ‏التعبير والتفكير الحر عبر الإنترنت بطرق تضر بالخطاب العام قمع ‏Facebook‏ لمقال نيويورك ‏بوست- ومزاعم فساد عائلة بايدن وثيقة الصلة بالآنتخابات الرئاسية لعام 2020- باتباع إرشادات ‏من مكتب التحقيقات ألفيدرإلى (‏FBI‏) أمر مقلق للغاية."‏

وطلبت الرسالة من ميتا تقديم المعلومات بحلول 15 سبتمبر.‏

ولم ترد ميتا على ألفور على طلب للتعليق على الرسالة ، لكن الشركة قالت الأسبوع الماضى إنه لا ‏يوجد شيء فى تحذيرات مكتب التحقيقات ألفيدرإلى يتعلق على وجه التحديد بهنتر بايدن.‏