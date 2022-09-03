التحقيق مع سائق ميكروباص الشرقية في واقعة حادث القطار

الشرقية فتحية الديب

تباشر نيابة فاقوس العامة بالشرقية، منذ قليل، تحقيقاتها مع قائد السيارة الميكروباص التي اصطدم بها القطار بالقرب من مزلقان قرية إكياد البحرية، التابعة لدائرة مركز شرطة فاقوس، في الحادث الذي أسفر عن مصرع 3 أشخاص وإصابة 11 آخرين.

وتم التحفظ على السائق تحت تصرف جهات التحقيق، ونقله إلى سراي جهات التحقيق بمركز شرطة فاقوس، عقب تلقي الإسعافات الطبية والتصريح بمغادرته المستشفى صباح اليوم السبت.

كان الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أكد على أن حادث اصطدام قطار رقم 175 خط أبو كبير – فاقوس – الصالحية بميكروباص يقل 14 راكب أثناء عبوره بالمخالفة من طريق غير مخصص لعبور السيارات، وذلك أمام قرية أكياد البحرية بمركز فاقوس، قد أسفر عن وفاة 3 حالات وإصابة 11 آخرين، تم نقلهم جميعًا إلى مستشفى فاقوس المركزي لتلقي الإسعافات الطبية والعلاج اللازم.

وكلف محافظ الشرقية وكيل مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الشرقية بتوفير أوجه الرعاية الصحية والعلاجية للمصابين بالمستشفى، وعدم مغادرتهم المستشفى إلا بعد تماثلهم للشفاء، مُعربًا عن خالص تعازيه ومواساته لأسر ضحايا الحادث، وأمنيات الشفاء العاجل للمصابين.

وأسفر الحادث عن إصابة كلًا من: ليلى محمد أحمد، 50 سنة، وشيرين السيد علي، 35 سنة، وشقيقتها عبير السيد علي، 50 سنة، وشقيقهما أيمن السيد علي، 45 سنة، وليلى عبدالمنعم السيد، 6 سنوات، ومنى عبده جمال، 18 سنة، وإيمان علاء عبدالسلام، 20 سنة، وأحمد علاء عبدالسلام، 12 سنة، ونورا علاء عبدالسلام، 10 سنوات، وآية علاء عبدالسلام، 20 سنة، ومحمود حسن شعبان، 20 سنة، مصابين، جميعهم من فاقوس، ووفاة كلًا من: عبدالمنعم السيد علي، 38 سنة، وروان علاء عبدالسلام، 18 سنة، ومحمود حسن، 20 سنة.