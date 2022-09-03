الإسكندرية تحتضن القافلة الثانية من "قطار الجنوب" وجولات بالشواطئ

الإسكندرية جاكلين منير

أعلنت مديرية الشباب و الرياضة بالإسكندرية عن فعاليات اليوم الثانى للفوج الثاني من "قطار الجنوب" المنفذ بالمدينة الشبابية بأبي قير تحت رعاية اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية.

ونفذت الإدارة المركزية للتنمية والنشء بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالاسكندرية برئاسة الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالاسكندرية ممثلة في "إدارة الطلائع"، برنامج قطار الجنوب الذى يستهدف أبناء النوبة وقرى حياة كريمه بالصعيد بالمدينه الشبابية بأبي قير.

وتضمنت فاعليات اليوم الثاني للفوج تنفيذ طابور بحر فى الفتره الصباحية بشاطئ القوات المسلحه بالمندره.

يذكر أن الفوج الثاني يتضمن طلائع 12 محافظة ومدينة وهم ( اسوان - الاقصر - النوبه - قنا - البحر الاحمر - حلايب - سوهاج - اسيوط - الوادى الجديد - المنيا - الواحات البحرية - الفيوم ) بأجمالى عدد ( 630) طليع وطليعه .تم تسكين الطلائع بالمدينه الشبابيه بأبي قير.

ويتضمن البرنامج رحلات ترفيهيه وزيارات لاهم المعالم السياحية وانشطه فنيه وثقافيه منوعه في تجربه لن تمحي ذاكرتهم مدي الحياة.