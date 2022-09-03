الأمن يحقق فى العثور على جثتى شاب وفتاة داخل سيارة بالشرقية

الشرقية - فتحية الديب

تجرى قوات الأمن تحقيقات موسة فى واقعة عثور أهالي مركز كفر صقر بمحافظة الشرقية، اليوم السبت، على جثتي شاب وفتاة، متوفيان داخل سيارة في بندر مركز شرطة كفر صقر.

وتلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد الجمسي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة كفر صقر من عدد من الأهالي بعثورهم على جثتي شاب وفتاة داخل سيارة في بندر المركز.

بالانتقال والفحص تبين من التحريات الأولية العثور على جثتي الشاب أ م أ، 24 سنة، والفتاة ر ش ال، 20 سنة، متوفيان داخل سيارة في بندر مركز كفر صقر.

وتبين من التحريات الأولية وأقوال شهود عيان أن الشاب والفتاة توفيا داخل سيارة دخلاها فجر أمس، ووجود علاقة بينهما داخل السيارة، وصباح اليوم شم الأهالي رائحة كريهة واكتشفوا وفاة الشاب والفتاة.

وجرى نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى الأحرار التعليمي في مدينة الزقازيق والتحفظ عليهما تحت تصرف جهات التحقيق، التي قررت انتداب الطب الشرعي لتشريح الجثتين وبيان سبب الوفاة وكيفية حدوثها، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها وكيفية حدوثها.