اليوم السابع
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السبت، 03 سبتمبر 2022 11:56 م
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اتحاد الغرف التجارية: لا أزمة حالية أو متوقعة للشاي والبن

السبت، 03 سبتمبر 2022 11:56 م
اتحاد الغرف التجارية: لا أزمة حالية أو متوقعة للشاي والبن بن
رامى محيى الدين

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كشف الدكتور علاء عز أمين، عام اتحاد الغرف التجارية حقيقة ما يتداوله البعض بشأن وجود أزمة في الشاي والبن، مؤكدًا أنه لا توجد أزمة من الأساس، حيث إن رصيد الشاي يكفي لتغطية ما يزيد عن عام، وتحديدًا لمدة 13 شهرًا، والبن 3.5 شهر، إضافة لما هو قادم في المراكب وماهو موجود في الموانئ وبالتالي لا يوجد حتى توقع بحدوث أزمات.  
 
تابع خلال مداخلة هاتفية إلى برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة "ON": "أن كل مايتردد في هذا الشأن هي أخبار غير دقيقة من قبل البعض سواء عمدًا أو عن جهل، ما حول الأمر  من مجرد شائعة جرى تداولها  لأزمة كانت على شاشات الإعلام.
 
أضاف أن تداول تلك الشائعة أدى إلى حدوث سلوك استهلاكي من جانب المواطنين دفعهم إلى النزول وتخزين البن والشاي، وبدأ بعض التجار في استغلال الوضع وحجب السلع دون وجود أزمة بالأساس".
 
"كلمة أخيرة" يذاع من السبت إلى الثلاثاء في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء.

اتحاد الغرف التجارية

الشاي

البن



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