إقبال كبير على الملتقى التوظيفى للشباب في المنيا.. صور

المنيا - حسن عبد الغفار

نظمت مديرية الشباب والرياضة، الملتقى التوظيفى بنادى المنيا الرياضى، وذلك لتوفير فرص عمل للشباب فى الشركات، يأتى ذلك تحت رعاية اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا.

وشهدت فاعليات الملتقى التوظيفى إقبالا كبيرا من الشباب والفتيات على الشركات العارضة لفرص العمل داخل الملتقى، مع توفير الإجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة المتقدمين.

وتم تقسيم العارضين داخل الملتقى إلى أقسام مع وجود عدد من المنظمين من الشباب للرد على الاستفسارات الخاصة من قبل الوافدين للحصول على فرصة عمل داخل الملتقى، ويعد ملتقى التوظيف اليوم الملتقى الثالث حيث شهدت المحافظة تنظيم اكثر من ملتقى لشباب المنيا خلال الفترة الماضية.



إقبال كبير على الملتقى التوظيفى للشباب بالمنيا



الملتقى