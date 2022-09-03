إصابة 4 أشخاص فى حادث انقلاب ملاكى على "صحراوى بنى سويف"

بنى سويف هانى فتحى

أصيب 4 أشخاص، بإصابات مختلفة، اليوم السبت، إثر حادث انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوي الغربي بنطاق محافظة بني سويف، تم نقلهم بسيارات الإسعاف إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

تلقى اللواء أسامة حلمي مدير أمن بني سويف مساعد وزير الداخلية، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوي الغربي، بنطاق المحافظة، نتج عنه إصابة 4 أشخاص بإصابات مختلفة، وتم التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، ونقل المصابين إلى أقرب مستشفى وتقديم أوجه الرعاية الطبية اللازمة مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتبعة.

ودفع مرفق هيئة الإسعاف المصرية فرع بني سويف تحت إشراف الدكتور أحمد صادق بـ 3 سيارات إلي موقع الحادث وتم نقل المصابين إلي مستشفي الفشن المركزي لتلقي الإسعافات الأولية وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة لهم.

وعند الانتقال والفحص، تبين إصابة كل من؛ ساميه محمد حسين 55 عامًا، مصابه بكدمات وسحجات بالجسم، ناديه محمد محمد 55 عامًا، مصابه بإشتباه كسر بالذراع الأيمن، كريم فرج أحمد 40 عامًا، مصابًا بجرح قطعي بالأذن اليمنى مع اشتباه ما بعد الارتجاج، محمد رمضان محمد 37 عامًا، مصابًا بجرح قطعي بكف اليد اليمنى حوالي 3سم مع اشتباه نزيف بالبطن، جميعهم مقيمين مركز العدوة بمحافظة المنيا.