إصابة شخص بحادث إنقلاب سيارة ملاكى بالرياح التوفيقى فى بنها

القليوبية إبراهيم سالم

شهدت مدينة بنها بمحافظة القليوبية، انقلاب سيارة ملاكي بطريق الرياح التوفيقي بمنطقة المنشية، وذلك بسبب السرعة الزائدة، مما أدى إلى اصطدامها بأحد الكرفانات وانقلابها بالرياح التوفيقي، حيث أسفر الحادث عن إصابة أحد مستقليها، وتحرر محضرا بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، بلاغا بانقلاب سيارة ملاكي في الرياح التوفيقي وبداخلها 3 أشخاص بمنطقة المنشية في مدينة بنها، بسبب السرعة الزائدة مما أدى إلى اصطدامها بأحد الكرڤانات الموجودة على كورنيش الرياح التوفيقي وإحداث تلفيات.

على الفور انتقلت الأجهزة المعنية وتم انتشال السيارة ورفع آثار الحادث من الطريق، ونقل أحد المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.