إخلاء سبيل شقيقين متهمين بالتعدي على جيرانهما فى الشرقية بكفالة 10 آلاف جنيه

قررت غرفة المشورة بمحكمة مستأنف الزقازيق، إخلاء سبيل مواطن وشقيقه بكفالة مالية 10 آلاف جنيه لكل منهما، على خلفية اتهمامها بالتعدى على مواطن وشقيقه لخلافات بينهما على مروى مائي بقرية ميت أبو على.

صدر القرار برئاسة المستشار الدكتور عمرو الليثي، وعضوية كل من المستشارين محمد فتحى، ومصطفى شديد، وأحمد زيدان.

تعود أحداث القضية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة الزقازيق، بلاغا من " أحمد م"ت مقيم قرية ميت أبو على دائرة مركز الزقازيق، يتهم كل من "حمادة إ " وشقيقه" عادل"، بالتعدى عليه وعلى شقيقه بالضرب، على إثر خلافات بينهما على مروى مائي، مما تسبب بإصابة المجنى عليه بنزيف بالمخ.

تم القبض على المتهم وشقيقه من قبل الأجهزة الأمنية، وإحالتهما للنيابة العامة بمركز الزقازيق التى قررت حبسهما أربعة أيام على ذمة التحقيقات.



