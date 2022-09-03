اليوم السابع
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ألسن عين شمس تفتح باب تنسيق رغبات الطلاب الجدد غدا.. اعرف التفاصيل

السبت، 03 سبتمبر 2022 08:00 ص
ألسن عين شمس تفتح باب تنسيق رغبات الطلاب الجدد غدا.. اعرف التفاصيل جامعة عين شمس
كتب محمود راغب

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أعلنت الدكتورة سلوى رشاد عميد كلية الألسن بجامعة عين شمس، فتح باب تنسيق الرغبات للطلاب الجدد للعام الدراسى 2022/2023 لمرحلة (تقليل الاغتراب) والمتخلفين عن التقديم من المرحلة الأولى والثانية، بداية من يوم غدا الأحد الموافق 4 سبتمبر الجارى ولمدة يومين فقط.

وأوضحت أنه يجب على الطلاب اللذين وصلهم خطاب الترشيح من مكتب التنسيق للإلتحاق بالكلية التوجه إلى الكلية يوم الأحد الموافق 4 من سبتمبر الجارى، ولمدة يومين من الساعة التاسعة حتى الثانية ظهرا لتقديم ورقة الرغبات واتمام عملية التنسيق الداخلى بأقسام الكلية.

وشددت على ضرورة إتخاذ التدابير اللازمة لتداعيات فيروس كورونا، حيث سيتم الالتزام بالتباعد الاجتماعى، كذلك ضرورة إلزام الطالب بارتداء الكمامة وعدم وجود أكثر من مرافق مع الطالب.

وعن خطوات التقديم أشارت إلى أنه يجب على الطلاب استلام ورقه الرغبات من الكلية، واستكمال البيانات المطلوبة فى الورقة بمساعدة اتحاد الطلاب وأخذ صورة منها على الهاتف، ثم تسليم الورقه لمكتب شئون الطلاب مع صورة من بطاقة الترشيح، صورة من شهاده الثانوية العامة، صورة من شهاده الميلاد.

وشددت على أنه فى حالة تقديم الطالب لأكثر من ورقة رغبات سيتم اعتبارها لاغية.


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