اليوم السابع
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أستاذ تخطيط عمراني: الدولة نقلت المواطنين لمساكن آمنة بها كل الخدمات

السبت، 03 سبتمبر 2022 09:03 م
أستاذ تخطيط عمراني: الدولة نقلت المواطنين لمساكن آمنة بها كل الخدمات مداخلة الدكتور إسلام رأفت أستاذ التخطيط العمراني
الأمير نصرى

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قال الدكتور إسلام رأفت أستاذ التخطيط العمراني، إن الدولة وضعت خطة لتحرير المواطنين من الأماكن غير الآمنة، لأن المواطن كان دائما فى خطر فى هذه المناطق، ومنها مناطق إسطبل عنتر، ومثلث ماسبيرو.
 
وأضاف الدكتور إسلام رأفت خلال لقائه عبر "سكايب" على قناة "إكسترا نيوز"، أن المواطنين قالوا إنهم تم نقلهم لأماكن آمنة تجتمع فيها كل الخدمات، مؤكدا أن كل الاستثمارات التى يتم تشغيلها فى التشييد والبناء توفر فرصا كبيرة للأيدى العاملة.
 
وأشار إلى أن فوائد تحرير المواطنين من المناطق الخطرة، هو التخلص من مشاكل أمنية كبيرة جدا، كما أن رفع جودة حياة الإنسان يغير من سلوكياته، فضلا عن الاختيار الجيد لهذه المناطق وتوفير التهوية الجيدة والهدوء لهم.
 
وأوضح أنه من الطبيعى أن يكون لدينا إسكان عالى ومميز وسياحى وإسكان لمتوسطى ومحدودى الدخل، حيث تسعى الدولة فى كل الاتجاهات، وتوجه جزء من إستثمارتها لفئة معينة وتوفير الخدمات لهم.

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مثلث ماسبيرو



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