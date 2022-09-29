نقيب الأسنان: "أبلكيشن" لاستخراج تراخيص العيادات إلكترونيا بالتعاون مع الصحة

كتبت آية دعبس

قال الدكتور إيهاب هيكل، النقيب العام لأطباء الأسنان ، إنه استمرارا لجهود النقابة لحل أزمة تسجيل واستخراج تراخيص كل أنواع العيادات فى كل المحافظات، فقد تم توقيع عقد مع إحدى الشركات لإطلاق تطبيق على المحمول "أبلكيشن" لتسجيل العيادات والحصول على التراخيص إلكترونيا، بالتعاون مع وزارة الصحة.

وأضاف هيكل، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الإطلاق التجريبى للتطبيق سيبدأ بنقابة الأسنان، وبأحد محافظات الصعيد والتى قد تكون "سوهاج"، ونأمل أن يصدر أول ترخيص إلكترونى قبل نهاية العام الجارى، وحال ثبات نجاح الإطلاق التجريبى، واستخراج التراخيص إلكترونيا، ستبدأ وزارة الصحة فى توسيع إمكانية التسجيل بكافة محافظات الجمهورية، ثم تطبيق الأمر على باقى النقابات الطبية، لتشمل كافة أنواع العيادات البشرية والبيطرية، فضلا عن الصيادلة.

وأوضح أن التطبيق يُمكن الطبيب من إدخال كل المستندات المتعلقة بتسجيل عيادته، ودفع الرسوم، وعقد النفايات، كما يتيح للطبيب تحميل برنامج لإدارة العيادات، ومن المتوقع أيضا أن يقدم له خط إنترنت ستالايت من الشركة الوطنية، لافتا إلى أن البرنامج يرسل إشعارات للطبيب بمواعيد المعاينة الخاصة بالحماية المدنية، البيئة، وغيرهم، ومن ثم تصدر وزارة الصحة تراخيص مؤقتة بعد إنهاء كافة المعاينات، والذى يمكن للطبيب من فتح العيادة والعمل بها لحين صدور الترخيص النهائى، دون أى عناء من الطبيب.

وأشار هيكل إلى أنه طالب بإصدار تراخيص العيادات مصحوبة بـ"QR" كود لكل عيادة، لتسهيل عمليات التفتيش للعلاج الحر من خلال الكشف على تراخيص العيادات بسهولة، وأشار إلى أن وزير الصحة وافق على المقترح، مؤكدا أن وزارة الصحة تتابع كل خطوات إعداد التطبيق تمهيدا لإطلاقه.