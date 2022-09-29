محافظ الدقهلية يشهد فاعليات مبادرة "راجعين نتعلم" لتسديد مصروفات الدراسة للمستحقين

شهد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الخميس، فاعليات مبادرة مؤسسة حياة كريمة "راجعين نتعلم " لتسديد المصروفات الدراسية وتوفير المستلزمات الدراسية لطلاب المدارس المستحقين علي مستوي المحافظة، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم من داخل القاعة الكبري بديوان عام المحافظة.

جاء ذلك بحضور الدكتور هيثم الشيخ نائب المحافظ، والمهندس محمد سامي منسق عام مؤسسة حياة كريمة بالدقهلية وفريق العمل بالمؤسسة، وناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم، والدكتور وائل عبدالعزيز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالدقهلية، حيث تم تسليم المستلزمات الدراسية لعدد من الطلاب بالتزامن مع تسليم كافة الطلاب المستحقين علي مستوي المحافظة كافة المستلزمات في مختلف مراكز ومدن المحافظة.

وأشار "المحافظ" إلى أن مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة تحولت إلى فلسفة حياة كريمة لتقديم كافة أوجه الدعم لأهلينا بمختلف قرى مصر.

وقال "مختار" انبثق من مبادرة حياة كريمة العديد من المبادرات التى أصبحت تبحث عن المواطنين المستحقين فى كل شبر بمصر لتقدم لهم الدعم والرعاية الصحية والمجتمعية وتوفير كافة احتياجاتهم بالتعاون مع كافة مؤسسات الدولة.

وأكد "المحافظ" أن مبادرة حياة كريمة لم تشهدها الدولة المصرية على مر تاريخها وسيسطر التاريخ هذا الإنجاز العظيم بحروف من نور سيتحدث عنه أجيال وأجيال وسيظل حديث العالم لقرون.

وثمن "مختار" دور القائمين على مؤسسة حياة كريمة في تقديم كافة أوجه الدعم للأسر الأولي بالرعاية في مختلف القري المصرية، بالإضافة إلي تقديم كافة المساعدات لطلاب المدارس علي مستوي المحافظة.

جاء ذلك في إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية " حياة كريمة " لتحسين مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القري المصرية، وتنفيذا لتعليمات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية في هذا الشأن.