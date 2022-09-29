اليوم السابع
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الخميس، 29 سبتمبر 2022 11:34 ص
أكرم القصاص
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مبادرة مصرية لإدراج قضايا المياه ضمن فعاليات مؤتمر المناخ.. إنفوجراف

الخميس، 29 سبتمبر 2022 11:00 ص
مبادرة مصرية لإدراج قضايا المياه ضمن فعاليات مؤتمر المناخ.. إنفوجراف مبادرة إدراج قضايا المياه فى مؤتمر المناخ

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تسعى مصر لإدراج قضايا المياه ضمن فعاليات مؤتمر المناخ القادم COP27 للمرة الأولى فى تاريخه، وهو ما يعد فرصة مهمة لوضع قطاع المياه على رأس الأجندة الدولية للمناخ، خاصة فى ضوء ما يشهده العالم بالفعل من ظواهر مناخية متطرفة فى العديد من الدول، الأمر الذى يستلزم حشد الجهود الدولية فى مجال التكيف والتخفيف من الآثار السلبية للتغيرات المناخية.
 
وفى هذا الإنفوجراف نستعرض أبرز ما جاء بالمبادرة المصرية الهادفة لإدراج قضايا المياه ضمن فعاليات مؤتمر المناخ.
 
إدراج قضايا المياه ضمن فعاليات مؤتمر المناخ
إدراج قضايا المياه ضمن فعاليات مؤتمر المناخ
 
• مصر تسعى لإدراج قضايا المياه ضمن فعاليات المؤتمر للمرة الأولى فى تاريخه
 
• القاهرة تتعاون مع العديد من الشركاء الدوليين لإطلاق مبادرة دولية للتكيف بقطاع المياه مع التغيرات المناخية
 
• المبادرة المعنية بتحديات المياه والمناخ عالميا
 
• المبادرة مهتمة بإجراءات التكيف مع التغيرات المناخية وإجراءات التخفيف من آثارها
 
• مصر توجه الدعوة لأعضاء "لجنة قادة ائتلاف المياه والمناخ" لدعم المبادرة
 
• مصر مستعدة لتكون مركزاً إقليمياً للقارة الأفريقية فى مجال بناء القدرات فى الموضوعات المتعلقة بالمياه والتغيرات المناخية
 
 
 
المصدر 
كلمة وزير الرى فى اجتماع "لجنة قادة إئتلاف المياه والمناخ".

مؤتمر المناخ

فعاليات مؤتمر المناخ

cop27

مؤتمر COP27



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