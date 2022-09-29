لجنة شؤون القرى ببنى سويف الموقف الخدمي بقرى 12 وحدة محلية قروية

بنى سويف هانى فتحى

تواصل لجنة متابعة شؤون القرى، التي شكلها الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف، برئاسة الدكتور محمد جبر معاون المحافظ، جولاتها الميدانية، والتي أسفرت عن متابعة مستوى الخدمات والمرافق بقرى وتوابع 12 مجلس قروي بنطاق المحافظة خلال شهر سبتمبر الجاري2022



وحسب بيان لمحافظة بنى سويف تم تفقد قرى وعزب ونجوع مجلس قروي الشنطور ودشطوط بمركز سمسطا، وقرى تلت بمركز الفشن، وقمن العروس والميمون وأبو صير الملق وإنفسط بالواسطى وإهناسيا الخضراء وإبشنا وتزمنت الشرقية ببني سويف، بالإضافة إلى مجلس قروي قاي بمركز إهناسيا، ومجلس قروي دلاص بمركز ناصر، وقد تفقدت خلالها الموقف التنفيذي للمشروعات الجارية بتلك القرى وموقف الخدمات ومستوى الحالة العامة للنظافة والإشغالات بها.



وتفقدت اللجنة عدداً من المواقع والمصالح الحكومية الخدمية والتي شملت مقر المجالس القروية، ومتابعة الحالة العامة للنظافة والإشغالات بشوارع القرى، ومستوى الخدمات والمرافق بالقرى، والاستماع لمشكلات المواطنين بالقطاعات الخدمية، وإعداد تقرير بها للعمل على توفير الحلول والبدائل المناسبة لها.



فيما تم التشديد على أهمية اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية لتلافى بعض الملاحظات والسلبيات التي رصدتها اللجنة خلال زيارتها الميدانية، وتم التوجيه لمسئولي الوحدات المحلية بالتحقيق في ذلك والمرور اليومي على تلك المكاتب الخدمية التي تتعلق بمصالح واحتياجات المواطنين مع إرسال تقرير مصور يوميا عن الموقف الخدمي بها.

