كيف نجحت الدولة فى توفير الخدمات لذوى الهمم بتوجيهات القيادة السياسية؟

كتب مدحت وهبة

تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية نفذت وزارة التضامن الاجتماعى عددًا من التدخلات التى ساهمت فى تمكين الأشخاص ذوى الهمم "الصم وضعاف السمع" ودمجهم في كافة مناحي الحياة بما يشمل توفير مترجمي لغة الإشارة بالجامعات الحكومية المصرية بكليات التربية النوعية بأقسـامها على أن تتحمل الوزارة تكلفة جميع مترجمي الإشارة للطلاب منذ بدء التحاق الطلاب الصم وضعاف السمع وحتى تخرجهم، وذلك بالتنسيق مع المجلس الأعلى للجامعات.

يأتى ذلك بهدف دعم الطلاب الصم وضعاف السمع ومساعدتهم فى فهم المحتوي الدراسي وتيسير تواصلهم مع أعضاء هيئة التدريس وأقرانهم داخل الحرم الجامعي، كما تم تنفيذ سلسلة من التدريبات حول تعليم لغة الإشارة للعاملين بمكاتب التأهيل على مستوى الجمهورية، حيث استهدف البرنامج عددا من المتدربين بالتنسيق مع المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، وكذلك توفير عدد من مترجمي لغة الإشارة للعمل بقناة إكسترا نيوز لترجمة النشرات الإخبارية التي تقدمها القناة بلغة الإشارة لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية من فهم المحتوى الإعلامي، ودفع مصروفات ذوي الإعاقات السمعية من غير القادرين في كافة المراحل التعليمية بالمدارس والجامعات.

وكذلك تم من خلال التعاون مع بعض الشركات توظيف ذوى الإعاقات السمعية مع مراعاة آليات الأمن الصناعي، وتوفير أجهزة تعويضية بما يشمل والأدوات المساعدة للأشخاص ذوى الإعاقة لإعانتهم على الدمج في التعليم والعمل والمجتمع، ويشمل ذلك سماعات، زراعة قوقعة، وذلك بالشراكة مع منظمات المجتمع المدني.

وتسلم الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الخميس، الجائزة الدولية للأولمبياد الخاص الدولى، والتى تعد من أرفع الجوائز التى يتم منحها للملوك والرؤساء وأصحاب الأيادى البيضاء على رعاية فئة ذوى الاحتياجات الخاصة وتقديرًا لما يقدمه من دعم لهم.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن وفد من رؤساء الأقاليم العالمية السبع للأولمبياد الخاص الدولى بحضور نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى سلم الرئيس السيسى الجائزة صباح الخميس بقصر الاتحادية.

ومن جانبه، اكد الرئيس السيسى على الامتنان لمنحه الجائزة الدولية للأولمبياد الخاص الدولى والتى تعكس التقدير لجهود مصر المستمرة فى تجسيد الرسالة الإنسانية تجاه ذوى الهمم والاحتياجات الخاصة تلك الرسالة التى تقوم على قيم الحب والاحترام والتقدير لهم وانهم قادرون باختلاف.