وذكرت وكالة الأنباء الكورية "يونهاب" أن هيئة الأركان المشتركة الكورية كشفت عن عملية الإطلاق بعد ساعات من اختتام زيارة نائبة الرئيس الأمريكي "كامالا هاريس" إلى كوريا الجنوبية والتي استغرقت يوما واحدا، حيث التقت بالرئيس "يون سيوك-يول" وقامت بجولة في المنطقة المنزوعة السلاح التي تفصل بين الكوريتين، وأكدت نائبة الرئيس الأمريكي مجددا التزام الولايات المتحدة بالدفاع عن كوريا الجنوبية.

وقد أطلقت كوريا الشمالية صاروخا باليستيا قصير المدى يوم الأحد، وصاروخين من نفس الطراز أمس الأربعاء.

وجاء الإطلاق الأخير أيضا عقب اختتام المناورات البحرية المشتركة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، والتي شاركت فيها حاملة الطائرات "رونالد ريغان". ومن المقرر أن تجري تدريبات ضد الغواصات مع اليابان في اليوم التالي.

وتعمل سول وواشنطن على تعزيز التنسيق الأمني، وسط المخاوف من أن تقوم بيونغ يانغ بأعمال استفزازية، مثل إجراء تجربة نووية أو إطلاق صاروخ باليستي من غواصة.