اليوم السابع
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الخميس، 29 سبتمبر 2022 03:28 م
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قطع الكهرباء عن بعض المناطق بمدينة بنى سويف السبت المقبل

الخميس، 29 سبتمبر 2022 02:34 م
قطع الكهرباء عن بعض المناطق بمدينة بنى سويف السبت المقبل قطع الكهرباء
بنى سويف هانى فتحى

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أعلن قطاع الكهرباء أنه تقرر فصل التيار عن عدد من المناطق بمدينة بنى سويف وهى ( حى بنى سويف الجديدة، بنى عطية، خلف الاستاد الرياضى، الحميات، شارع الروضة، العجمى، كورنيش النيل، المستشفى العام، شارع عبد السلام عارف)، وذلك يوم السبت المقبل 1 أكتوبر 2022، اعتبارًا من 7 صباحا حتى الساعة 12 ظهراً، لإجراء الصيانة الدورية.

ويتوجه القطاع بالاعتذار عن فصل التيار لإجراء الصيانة المطلوبة بهدف رفع كفاءة الخدمة، مناشدًا المواطنين والجهات الحكومية والمنشآت الخدمية المتأثرة بفصل الخدمة اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية، التى تعتمد على الكهرباء خلال تلك الفترة.


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