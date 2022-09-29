قطع الكهرباء عن بعض المناطق بمدينة بنى سويف السبت المقبل

أعلن قطاع الكهرباء أنه تقرر فصل التيار عن عدد من المناطق بمدينة بنى سويف وهى ( حى بنى سويف الجديدة، بنى عطية، خلف الاستاد الرياضى، الحميات، شارع الروضة، العجمى، كورنيش النيل، المستشفى العام، شارع عبد السلام عارف)، وذلك يوم السبت المقبل 1 أكتوبر 2022، اعتبارًا من 7 صباحا حتى الساعة 12 ظهراً، لإجراء الصيانة الدورية.
ويتوجه القطاع بالاعتذار عن فصل التيار لإجراء الصيانة المطلوبة بهدف رفع كفاءة الخدمة، مناشدًا المواطنين والجهات الحكومية والمنشآت الخدمية المتأثرة بفصل الخدمة اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية، التى تعتمد على الكهرباء خلال تلك الفترة.
قطع الكهرباء عن بعض المناطق بمدينة بنى سويف السبت المقبلالخميس، 29 سبتمبر 2022 02:34 م
قطع الكهرباء
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلن قطاع الكهرباء أنه تقرر فصل التيار عن عدد من المناطق بمدينة بنى سويف وهى ( حى بنى سويف الجديدة، بنى عطية، خلف الاستاد الرياضى، الحميات، شارع الروضة، العجمى، كورنيش النيل، المستشفى العام، شارع عبد السلام عارف)، وذلك يوم السبت المقبل 1 أكتوبر 2022، اعتبارًا من 7 صباحا حتى الساعة 12 ظهراً، لإجراء الصيانة الدورية.
الموضوعات المتعلقة
محافظ بني سويف: إزالة 380 حالة تعد ضمن الموجة الـ 20 لإزالة التعدياتالخميس، 29 سبتمبر 2022 01:56 م
محافظ بنى سويف يوجه شركة المياه بتكرار الإعلان عن خطة الصيانة والإصلاحاتالأربعاء، 28 سبتمبر 2022 03:07 م
محافظ بني سويف يعقد اجتماعاً لمراجعة الاستعدادات النهائية للعام الدراسي الجديدالإثنين، 26 سبتمبر 2022 02:51 م
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة