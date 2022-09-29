جاء ذلك في كلمة له اليوم خلال حفل أقيم اليوم /الخميس/ في قيادة الجيش لتكريم شهداء مديرية المخابرات بحضور قائد الجيش ومدير المخابرات العميد الركن أنطوان القهوجي وعدد من الضباط وذوي الشهداء.



وأكد العماد عون أن شهداء المخابرات لم يبخلوا بدمائهم حفاظا على الوطن وسيادته، موضحا أنه لولا الشهداء لما بقي لبنان وجيشه منيعين في وجه التحديات.

وشدد على أن قيادة الجيش اللبناني لن تسمح للمؤسسة العسكرية أن تنهار وستواصل القيام بواجبها.



ومن ناحية أخرى، أكد العميد القهوجي التزام مديرية مخابرات الجيش بحماية الوطن وصيانة السلم الأهلي بما يحقق السلام الداخلي، مشددا على أن السلام لا يصنعه الجبناء، وإنما يصنعه من ارتضى التضحية في ساحات الشرف شاهدا للحقيقة ومستشهداً لأجلها.