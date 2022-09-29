فريق شركة مياه الشرب بكفر الشيخ يحصد المركز الثاني في بطولة الجمهورية للشركات

كفر الشيخ- محمد سليمان

حصد فريق شركة مياه الشرب بكفر الشيخ، المركز الثاني، في بطولة الجمهورية للشركات، للعبة الكرة الشاطئية، في الدورة رقم 55 ، دورة الراحل الدكتور حسني غندر، رئيس اتحاد الشركات الأسبق - بالمدينة الرياضية بحي الضواحي في محافظة بورسعيد، بحضور المهندس حسن كامل، رئيس الاتحاد الرياضي للشركات؛ وذلك في لعبة الكرة الشاطئية 45، من بين 24 فريقًا شاركوا في البطولة ، والذي نظمه الاتحاد العام للشركات.

وتصدر فريق مياه كفرالشيخ، المجموعة الخاصة لفريق الشركة، في بداية البطولة، ودخل المربع الذهبي، والذي فاز فيه على فريق كهرباء طلخا وصعد للنهائي وفي المباراة النهائية لعب الفريق ضد فريق إسكندرية للبترول ولم يحالفه التوفيق وحصل على المركز الثانى.

ومثل فريق مياه كفرالشيخ، اللاعب المحاسب شعبان أحمد أبوشارب، واللاعب المحاسب محمد حموده السيد تحت رعاية المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وبإشراف، المحاسب محمد شعبان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ، ويعد هذا إنجازا لشركة مياه كفر الشيخ بمقارنتها بالشركات الأخرى.َ