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عمار الحكيم يطالب دول الجوار عدم انتهاك السيادة العراقية

الخميس، 29 سبتمبر 2022 06:04 م
عمار الحكيم يطالب دول الجوار عدم انتهاك السيادة العراقية عمار الحكيم
كتب: أحمد جمعة

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طالب عمار الحكيم رئيس تيار الحكمة الوطني بالالتزام بالدستور العراقي، مؤكدا أهمية عدم السماح بأن يكون العراق ممرا أو مقرا لتهديد دول الجوار.

 

وقال الحكيم في تغريدة نقلتها وسائل إعلام عراقية "التزاماً بالدستور العراقي وحرصاً على أمن العراق وسيادته واستقراره الذي يصب في أمن المنطقة والعالم واستقرارهما، نحث ونؤكد على مضي سياسة البلاد داخلياً وخارجياً على هذا النهج وعدم السماح بأن يكون العراق ممراً أو مقراً للاعتداء على دول الجوار، وندعو دول الجوار إلى عدم انتهاك السيادة العراقية، والتنسيق مع الحكومة الاتحادية في مواجهة أي خطر محتمل على بلدانهم".

 


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