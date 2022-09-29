ضبط 62 طن بقوليات فاسدة خلال حملة رقابية بالبحيرة

شنت مديرية التموين بالبحيرة، حملات رقابية على الأسواق بمدينة دمنهور بالتعاون مع مديرية الطب البيطرى ومباحث التموين.
وأسفرت الحملات عن ضبط 62 طن فول ومواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمى داخل شركة لتعبئة البقوليات بمركز دمنهور.
أشرف على الحملات الرقابية المحاسب مجدى الخضر وكيل وزارة التموين ومفتاح عبد اللطيف مدير التجارة الداخلية وسمير البلكيمى مدير الرقابة بمديرية التموين.
وتأتى هذه الحملات وفقا للخطة التى تنفذها المحافظة واجهزتها التنفيذية والرقابية لمتابعة الأسواق، للوقوف على مدى الالتزام بالقوانين والتصدي بكل حزم لكافة المخالفات وضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
ضبط 62 طن بقوليات فاسدة خلال حملة رقابية بالبحيرةالخميس، 29 سبتمبر 2022 12:37 م
محافظة البحيرة
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شنت مديرية التموين بالبحيرة، حملات رقابية على الأسواق بمدينة دمنهور بالتعاون مع مديرية الطب البيطرى ومباحث التموين.
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