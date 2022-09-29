ضبط 15 طن أسمدة زراعية مغشوشة خلال حملة مكبرة فى البحيرة

البحيرة - فريق المحافظات

شنت مديرية التموين بالبحيرة، حملة مكبرة على الأسواق بمدينة النوبارية، بالتعاون مع مديرية الطب البيطرى ومباحث التموين.

وأسفرت الحملة عن ضبط 15000 عبوة أسمدة ومخصبات زراعية مقلدة لعلامات تجارية لشركات عالمية وكذلك ضبط 25 طن مواد خام أعلاف دواجن مجهولة المصدر وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

أشرف على الحملة المحاسب مجدى الخضر وكيل وزارة التموين ومفتاح عبد اللطيف مدير التجارة الداخلية وسمير البلكيمى مدير الرقابة بمديرية التموين.

وتأتى هذه الحملة وفقا للخطة التى تنفذها المحافظة واجهزتها التنفيذية والرقابية لمتابعة الأسواق للوقوف على مدى الإلتزام بالقوانين والتصدي بكل حزم لكافة المخالفات وضبط المخالفين وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.