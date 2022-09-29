ضبط طن و350 كيلو حلويات و30 ألف عبوة عصير منتهية الصلاحية بطنطا

الغربية - عادل ضرة

تمكنت مديرية التموين بالغربية برئاسة المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين بالغربية من تكثيف الرقابة علي الأسواق والمخابز حيث تم تشكيل حملة برئاسة المهندس محمد شعبان مديرعام الإدارة، وتمكنت الحملة من ضبط 300 كرتونة عصيركبيرة بكل واحدة 100عبوة صغيرة بإجمالى 30000 عبوة عصير تم تغيير تاريخ الإنتاح والصلاحية، وتم التحفظ عليها واتخاذ الإجراءات القانونية.