ضبط طن و350 كيلو حلويات و30 ألف عبوة عصير منتهية الصلاحية بطنطا

تمكنت مديرية التموين بالغربية برئاسة المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين بالغربية من تكثيف الرقابة علي الأسواق والمخابز حيث تم تشكيل حملة برئاسة المهندس محمد شعبان مديرعام الإدارة، وتمكنت الحملة من ضبط 300 كرتونة عصيركبيرة بكل واحدة 100عبوة صغيرة بإجمالى 30000 عبوة عصير تم تغيير تاريخ الإنتاح والصلاحية، وتم التحفظ عليها واتخاذ الإجراءات القانونية.
وضبط طن و350 كجم حلاوة نواشف بدون تاريخ إنتاج أو صلاحية، وضبط 300 كجم عسل بدون فواتير، وضبط 4 شيكاره دقيق بدون فواتير، كما تم ضبط ماكينة مخبز بلدي بأحد المخابز السياحية وأيضا دقيق بلدي مدعم بنفس المخبز، وتم التحفظ علي الماكينة والدقيق البلدى، وتحرير محاضر بالوقائع وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
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