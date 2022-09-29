سوهاج تنظم "دورى الأسر المصرية" والجوائز تصل إلى مليون جنيه.. فيديو وصور

سوهاج محمود مقبول

نظمت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة سوهاج تنفيذا لتوجيها الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بتنمية الأسرة المصرية "دورى الاسرة المصرية" تحت شعار "أسرتنا قد التحدى"، جوائز مالية تصل إلى "مليون جنيه" بالإضافة إلى رحلة (مجانية) إلى مدينة السحر والجمال شرم الشيخ، حيث صرح بذلك محمد زكريا وكيل المديرية للرياضة بسوهاج.

وأِشار زكريا إلى أنه تم تقسيم الأسر المشاركة بالدورى طبقاً للمراحل العمرية للأبناء الاسر للمرحلة العمرية للأبناء من 6 : 8 سنوات و الاسر للمرحلة العمرية للأبناء من 9 : 12 سنة والاسر للمرحلة العمرية للأبناء من 13 : 16 سنة وتحصل الاسر الثلاثة الاولى الفائزة لكل مرحلة على جوائز مالية التالية المركز الأول 6000ج والمركز الثانى 4000ج والمركز الثالث 3500 جنيه.

وأوضح هاشم محمود مدير عام الرياضة أن دوري الأسر المصرية يهدف إلى زيادة الترابط بين أفراد الأسرة الواحدة من خلال ممارسة الرياضة والنشاط البدني بإعتبـار أن الأسرة لها دور رئيسي في توجيه الأبناء لممارسة الرياضة والمداومة عليها وجعل الرياضة أسلوب حياة طبقا لتوجهات القيادة السياسية بالاهتمام بالرياضة وقد شارك في الدورى عدد من الفرق على مستوى الإدارات الفرعية ومراكز الشباب ويتكون الفريق من أب وأم واثنين من الأبناء يتنافسون فيما بينهم من خلال مسابقات فى اللياقة البدنية، والألعاب الترويحية، ومسابقة فى المعلومات العامة.

ومسابقة دوري الأسرة المصرية، تقام سنوياً وتهدف إلى غرس روح التعاون بين الأسر، وإقامة علاقات إجتماعية بين الأسر وبعضها، والتعاون بين أعضاء الفريق، بهدف المحافظة على اللياقة البدنية من خلال ممارسة الرياضة للأسر.

وفى نهاية الدوري تم توزيع الجوائز علي الأسر الفائزة فى جو من الفرح و السرور بين الأسر المشاركة حيث بلغت الجوائز المالية للدورى 10000جنية للمركز الاول وحتى المركز العاشر 500 جنية وتم تصعيد الفائزين للمشاركة على مستوى الجمهورية.

يأتى هذا الحدث ضمن مبادرات وزارة الشباب والرياضة التى تتبناها لتشجيع المواطنين على ممارسة الرياضة، ورسالتها فى ترسيخ سياسة الوزارة لنشر ثقافة الممارسة الرياضية، واستغلال اوقات الفراغ بصورة ايجابية والحفاظ على صحة المواطنين بممارسة الرياضة وبرعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، وتوجيهات الدكتور محمد فريد شوقى وكيل وزارة الشباب والرياضة بسوهاج، والدكتورة سونيا عبدالوهاب رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية ، وإشراف الدكتورة غادة جمال مدير عام الإدارة العامة للقاعدة الشعبية بالوزارة.



احد-الفرق-المشاركة-بدورى-الاسرة-المصرية-وحصل-على-مركز-متقدم-(1)



احد-الفرق-المشاركة-بدورى-الاسرة-المصرية-وحصل-على-مركز-متقدم-(2)



احد-الفرق-المشاركة-بدورى-الاسرة-المصرية-وحصل-على-مركز-متقدم-(3)



احد-الفرق-المشاركة-بدورى-الاسرة-المصرية-وحصل-على-مركز-متقدم-(4)



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الفريق-الفائز-بالمركز-السادس-بدورى-الأسرة-المصرية



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