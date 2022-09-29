سعر برميل النفط الكويتى يسجل 91.96 دولار للبرميل

كتبت - مروة الغول

انخفض سعر برميل النفط الكويتى6سنتات ليبلغ 91.96دولار للبرميل في تداولات يوم أمس الأربعاء مقابل92.09 دولار للبرميل في تداولات اليوم السابق، وذلك وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

وفى الأسواق العالمية، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 3.05 دولار لتبلغ 89.32 دولارا للبرميل، فى حين ارتفعت خام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 3.65 دولار ، ليبلغ 82.15 دولارا للبرميل، وذلك وفقا لوكالة الأنباء الكويتية.

وأكد نائب وزير الخارجية الروسى، ألكسندر جروشكو، أن احتمال وضع المفوضية الأوروبية سقفا لسعر النفط الروسى سيؤدى إلى مزيد من زعزعة الاستقرار فى سوق الطاقة وسيؤثر بشكل أساسى على المستهلكين.

وقال جروشكو، في تصريحات للصحفيين، الأربعاء، "إذا قاموا بتثبيت الأسعار، فذلك سيؤدي إلى مزيد من زعزعة الاستقرار في أسواق الطاقة وارتفاع أسعارها وزيادة التقلبات، وسيؤثر كل هذا على المستهلكين أولاً وقبل كل شيء".