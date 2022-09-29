رغم أزمة الإسترلينى.. "تراس" تتعهد بالالتزام بخطة التخفيض الضريبى لمنع الركود

تعهدت رئيسة الحكومة البريطانية ليز تراس بالالتزام بخطتها لخفض الضرائب، وكسرت صمتها عن الاضطراب الذى شهده الشوق فى أعقاب الإعلان عن السياسة المالية لحكومتها يوم الجمعة الماضى.

وقالت صحيفة فاينانشيال تايم أن تراس أصرت فى سلسلة من المقابلات مع محطات الراديو المحلية، على أنها لن تغير مسارها فيما يتعلق بالاقتصاد، وقالت أن تخفيف الضرائب حيوى من أجل التراجع عن الركود، على الرغم من أن عمليات البيع فى السندات الحكومية والجنيه الإسترلينى استؤنفت أثناء حديثها.

وقالت تراس لراديو بى بى سى إننا نخفض الضرائب فى جميع المجالات لأننا نشهد أعلى عبء ضريبى فى بريطانيا منذ 70 عاما، وهو ما سبب غياب النمو الاقتصادى.

وأضافت أن الإبقاء على الضرائب المرتفعة فى الأوقات الاقتصادية الصعبة من المحتمل أن يؤدى إلى الركود، موضحا أن مبعث همها هو أنها تريد أن تبقى الناس فى وظائفها.

إلا أن خطط إدارتها للحصول على 45 مليار استرلينى لتمويل الخفض الضريبى وغيرها من الإجراءات المالية أدت إلى عمليات بيع حادة فى الجنيه الإسترلينى والسندات الحكومية، وأجبرت البنوك على سحب عروض الرهن العقارى، وأدت غلى توجيه اللوم للندن من قبل صندوق النقد الدولى.

وقالت تراس لبى بى سى إنه من المهم أن تكون بريطانيا على القدم الأمامية، وأن تسحب كل الروافع التى تمكنها لقيادة النمو الاقتصادى.

واعترف احد النواب المحافظين، الذى كان قد دعا الشعب علنا إلى دعم حكومة تراس، بأن تصريحات الأخيرة للإعلام لم تكن موفقة، وقال إنها ليست أعظم من يتواصل مع الإعلام فى العالم.