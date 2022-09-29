اليوم السابع
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رابطة العالم الإسلامي تدين الهجمات الإيرانية التي استهدفت إقليم كردستان العراق

الخميس، 29 سبتمبر 2022 05:37 م
رابطة العالم الإسلامي تدين الهجمات الإيرانية التي استهدفت إقليم كردستان العراق رابطة العالم الاسلامى
كتب إسماعيل رفعت

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 أدانت رابطة العالم الإسلامي الهجمات الإيرانية التي استهدفت إقليم كردستان العراق، مخلِّفةً ضحايا ومصابين في صفوف المدنيين الأبرياء.
 
وفي بيانٍ للأمانة العامة للرابطة، ندّد أمينها العام، رئيس هيئة علماء المسلمين، الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، بهذه الاعتداءات الغاشمة على أمن العراق وسيادته وسلامة شعبه، مجدِّداً التأكيد على موقف الرابطة الثابت من رفض كل الممارسات التي تشكِّل انتهاكاً للمواثيق والأعراف الدولية.
 
وأكد، باسم الأمانة العامة لرابطة العالم الإسلامي ومجامعها وهيئاتها ومجالسها العالمية، التضامنَ الكاملَ مع العراق في وجه كل ما يهدِّد أمنَه واستقرارَه وسلامة أراضيه. كما تقدّم بخالص العزاء والمواساة للعراق العزيز، حكومةً وشعباً، ولذوي الضحايا، متمنياً للمصابين الشفاء العاجل، وسائلًا المولى القدير أن يحفظ العراق وشعبه من كل سوءٍ ومكروهٍ.
 
 

الهجمات الايرانيه

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