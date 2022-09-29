خطط لمكافحة ناقلات الأمراض ضمن برنامج الإصحاح البيئى فى بنى سويف

ترأس اللواء جمال مسعود السكرتير العام لمحافظة بنى سويف اجتماع اللجنة التى تم تشكيلها بقرار المحافظ الدكتور محمد هانى غنيم لتختص بوضع الخطط والبرامج الخاصة لأعمال مكافحة الحشرات والقوارض، فى إطار تفعيل اللجنة العليا للمكافحة المتكاملة طبقا للقرار الوزارى، وضمن برنامج الإصحاح البيئى الذى تنفذه الحكومة بهدف ترشيد استخدام المبيدات الخاصة بمكافحة نواقل الأمراض إلى أقل مستوى، حفاظا على البيئة وعلى الصحة العام للمواطنين.

تضمن الاجتماع عرضًا عن نواقل المرض والطرق المساعدة للقضاء عليها والتقليل من أضرارها ودور الأجهزة المعنية بالمحافظة في القضاء على نواقل المرض، ومناقشة الآلية المتبعة للصحة العامة في مكافحة نواقل المرض وخطط القضاء عليها، إضافة لاستعراض نتائج أعمال المكافحة خلال الفترة الماضية والاستعدادات المستقبلية من خلال الجهود المستمرة فى تعقب مصادر التلوث البيئى.

وناقش السكرتير العام آليات تنفيذ مهام اللجنة، التى شكلها المحافظ، خطة تطهير الترع ووضع جدول زمنى بالتنسيق مع مديرية الرى والوحدات المحلية، وتكثيف حملات مكافحة القوارض خاصة بعد حصاد المحاصيل لمنع دخولها المنازل، وتفعيل دور المكافحة اليدوية للحشائش، والتعاون مع وزارة الزراعة في التخلص الآمن من مخلفات المبيدات من مخازن محكمة ومزودة بوسائل أمان، وتكثيف دورات التوعية والإرشاد البيئي عن أساليب مكافحة ناقلات الأمراض.

كما ناقش السكرتير العام تشكيل اللجان الفرعية التي تضمنتها اللجنة المركزية التي قام بتشكيلها السيد المحافظ، موجها بضرورة عرض تقرير أسبوعي عن الجهود المنفذة في هذا المجال في كل مركز ومدينة، ليتم عرضه على المحافظ، وتقييم الجهود ودعم نقاط القوة ومعالجة نقاط الضعف لتحقيق المستهدف من اللجنة.