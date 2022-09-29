حمزة الهنداوى من أصغر قراء القرآن الكريم فى مصر يبلغ 12 عاما.. اعرف قصته

كتب لؤى على

يبلغ من العمر 12 عاما، ويلقب بالشيخ، يحفظ نحو 17 جزءا من القرآن الكريم، وتقدم هذا العام للإلتحاق بالتعليم الأزهرى قادماً من التربية والتعليم، نجح فى اختبارات القرآن للالتحاق بالتعليم الأزهرى، وانتقل للصف السادس الابتدائى، إنه الشيخ حمزة الهنداوى، ولد في عام 2011 بقرية المحسمة الجديدة التابعة لمركز أبوصوير بمحافظة الإسماعيلية، انتبه والده إلى رفع نجله الآذان بصورة متكررة وتعلقه بالسبحة، وتقليده لكبار قراء القرآن ، فما كان منه إلا ان ذهب إلى شيخ يحفظه القرآن الكريم.

ذاع صيت الشيخ حمزة وسط المحيطين به وبدأ والده فى إنشاء صفحة له على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، يعرض خلالها مقاطع لنجله وهو يقرأ القرآن والتى لاقت استحسان الآلاف وسرعان ما نمت صفحته بفضل قراءته التى أحبها المتابعين، كما بدءت العديد من الجهات توجيه الدعوة للشيخ حمزة للقراءة فى افتتاح الندوات والملتقيات الثقافية.

والد الطفل حمزة أكد أن هدفه ختم نجله القرآن الكريم ثم تعلم القراءات العشر، لافتا إلى ان نجله من شيوخه الذين تعلق بهم الراحل الشيخ محمد الحسيني عيطه.