حبس لص الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب المغافلة فى الجمالية 4 أيام

كتب سليم على

قررت نيابة الجمالية الجزئية، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بسرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب المغافلة بدائرة القسم، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حوله للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة السرقة.

وتمكنت وحدة مباحث قسم شرطة الجمالية بمديرية أمن القاهرة والمعنية لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة القسم بإشراف اللواء أشرف الجندي مدير الأمن من ضبط أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة، وبحوزته هاتفين محمولين مجهولين المصدر.

بمناقشته عن مصدر الهاتفين، اعترف أمام اللواء محمد عبد الله مدير المباحث واللواء علاء بشندي رئيس مباحث المديرية بسرقتهما من شخصين بأسلوب "النشل"، وباستدعاء المجنى عليهما تعرفا على المضبوطات واتهماه بالسرقة.