تكريم المشاركين فى الدورة التدريبية لإصابات الملاعب فى كفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

كرمت مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، المشاركين بدورة إصابات الملاعب الشائعة وطرق علاجها للرياضيين بالمنشآت الرياضية وطلاب كلية التربية الرياضية، بحضور الدكتور عبد الحليم عكاشة، عميد كلية التربية الرياضية بجامعة كفر الشيخ، والدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، بقاعة التعليم المدني بالمديرية من خلال إدارة الأداء الرياضي بحضور 80 أخصائيا رياضيا، برعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ.

تناولت الجلسات التدريبية إصابة الركبة، ومن الإصابات الشائعة للركبة تمزق الغضروف الهلالي، والغضروف الهلالي هو نسيج غضروفي ليفي موجود بين سطحي المفصل يعمل على توزيع الضغط والإجهاد على السطح المفصلي حيث يزيد من مساحة الاتصال بين سطحي المفصل.

وأوضح عكاشة، أن عادة الإصابة تحدث بسبب التحام اللاعب أثناء اللعبة أو سقوطه لأى سبب وينتج عنها حركة دورانية في المفصل قد تؤدي إلى تمزق الغضروف الهلالي ، اغلب حالات تمزق الغضروف تكون الآلام ليست شديدة وأحيانا يستطيع اللاعب إكمال اللعب ولكن يزداد الألم بعد ساعات ويرافقه تورم مفصلي تدريجي ,ثم تستمر الأعراض ويزداد الألم عادة عند الثني شبه الكامل للمفصل وقد يرافقها أعراض ميكانيكية مثل انقفال المفصل.

من جانبه أكد وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن المديرية تحرص على تقديم البرامج التدريبية في مجال إصابات الملاعب والتأهيل لدعم وتنمية مهارات شباب الرياضيين من كليات التربية الرياضية، لسوق العمل وصقلهم بالخبرات المطلوبة لتجهيزهم لمواجهة تحديات التدريب وبناء فرق رياضية على أسس علمية حديثة على أيدي أساتذة متخصصين، مشيرا إلى التعاون المثمر بين المديرية و كلية التربية الرياضية بقيادة الدكتور عبد الحليم عكاشة، عميد كلية التربية الرياضية بجامعة كفر الشيخ .

في إطار متصل أوضح الدكتور جمال الشهاوي، مدير إدارة الأداء الرياضي، أن الدورة التدريبية تستمر حتى الغد، يحصل فيها المشاركون على شهادات معتمدة عن حضور الدورة ليضعها الشباب شهادة خبرة ضمن سيرتهم الذاتية لتولي مسئولية التدريب بالملاعب فيما بعد، وذلك بإشراف مصطفى غريب وكيل المديرية للرياضة ، الدورة التدريبية من تنظيم محمود سلطح و فريق إدارة الأداء الرياضي.



تكريم المشاركين في الدورة التدريبية لإصابات الملاعب الشائعة عند الرياضيين



تكريم شباب