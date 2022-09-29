تعرف على جهود لجنة حماية الطفل وأنشطة مبادرة تمكين الفتيات "دوى" بمحافظة الفيوم

الفيوم رباب الجالي

استقبل الدكتور أحمد الأنصارى، محافظ الفيوم، اليوم الخميس، الدكتور طارق توفيق، نائب وزير الصحة والسكان لشئون السكان والمشرف على المجلس القومى للطفولة والأمومة، لمتابعة أنشطة المجلس القومي للطفولة والأمومة، وجهود لجنة حماية الطفل، وآخر مستجدات وأنشطة برنامج تمكين الفتيات "دوى" الذى يتم تنفيذه بدعم من منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف".

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عماد، نائب المحافظ، والممثلة الأمريكية إليسا ميلانو، سفير النوايا الحسنة لليونيسيف، والدكتورة سمية الألفي، رئيس الإدارة المركزية للتخطيط والمتابعة بالمجلس القومي للأمومة والطفولة، والدكتور ناصر مسلم، المنسق المركزي لمشروع دعم حقوق الأطفال وتمكين أسرهم بمحافظة الفيوم، والدكتورة إيزيس محمود، مدير عام التدريب بالمجلس القومي للمرأة، ووفد من اليونيسيف.

وتم خلال اللقاء استعراض جهود لجنة الحماية العامة للطفل بالمحافظة، التابع للمجلس القومي للأمومة والطفولة، والمبادرات التى تنفذها علي أرض المحافظة، لحماية الأطفال وتمكين أسرهم، وكذا استعراض أنشطة مبادرة تمكين الفتيات "دوي" التي تستهدف الفتيات من سن 10 سنوات حتي 18 سنة، وتشمل عقد دوائر للحكي، وبرامج للتعلم الرقمي، ولقاءات ومناقشات حوارية مع الفتيات الأكثر إيجابية للمشاركة في القضايا التنموية والمجتمعية داخل الأسرة أو المجتمع بشكل عام، كقضايا العنف ضد المرأة، والصحة الإنجابية، والتعليم، والأمان الإليكتروني، وتغير المناخ وغيرها، وتُعد محافظة الفيوم نموذج المبادرة الذي سيتم تعميمه بباقي محافظات الجمهورية.

وأعرب محافظ الفيوم عن ترحيبه، بنائب وزير الصحة والسكان، وسفيرة النوايا الحسنة لليونيسيف، والوفد المرافق لهما علي أرض المحافظة، لافتاً إلى أهمية برنامج حماية الطفل، الذي ينفذه المجلس القومي للطفولة والأمومة، ودوره فى حماية حقوق الأطفال وتوعية الأمهات وتنمية مهاراتهن فى تربية أبنائهن ودعم أسرهن، وكذا مبادرة تمكين الفتيات "دوي" ودورها في تثقيف الفتيات وأسرهن، وتوعيتهن بالقضايا المجتمعية الهامة.

وأكد "الأنصاري" أهمية التنسيق الكامل وتضافر كافة الجهود، بين الأجهزة التنفيذية ومنظمات المجتمع المدنى، لإنجاح برنامج حماية الطفل على أرض المحافظة، وتحقيق الأهداف المرجوة منه، موجهاً بضرورة التعامل مع هذه القضايا ذات الأهمية الخاصة، لدورها الهام فى تحقيق التنمية المجتمعية الشاملة.

فيما أوضح نائب وزير الصحة والسكان، جهود المجلس القومي للأمومة والطفولة بمحافظة الفيوم، فى عددٍ من الملفات مثل مكافحة الهجرة غير الشرعية، وزواج القاصرات، وختان الإناث، وعمالة الأطفال، بالإضافة إلى تنفيذ عدد من المبادرات كمبادرة تنمية المدارس بمراكز المحافظة، و"شكشوك قرية صديقة للطفل"،و"دوى".

وثمن نائب وزير الصحة والسكان، جهود محافظ الفيوم ودعمه المستمر، للجنة حماية الطفل، لتوفير الحماية الكاملة للأطفال ودعم حقوقهم، مما يُسهم فى خلق جيل واعٍ وقادر على تحقيق التنمية المجتمعية.

وعقب اللقاء قام نائب وزير الصحة والسكان، وسفير النوايا الحسنة لليونيسيف، والوفد المرافق لهما، بتفقد أنشطة مبادرة تمكين الفتيات "دوي" بقرية شكشوك بمركز أبشواي التي تم إعلانها "قرية صديقة للطفل".